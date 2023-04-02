Захарова — о предписаниях по TikTok: либерализм мутировал в цифровую диктатуру в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предписанный госслужащим США запрет устанавливать китайскую социальную сеть TikTok.

«Либерализм на наших глазах мутировал в диктатуру. Цифровую», — написала она в Telegram.

Захарова отметила, что соответствующие предписания вступили в действие уже в конце марта, но не исключила, что ими гонения на соцсеть в Соединённых Штатах не ограничатся.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителей НАТО сообщил, что в Североатлантическом альянсе запретили своим сотрудникам скачивать приложение соцсети TikTok на служебные устройства из соображений безопасности.

Отмечается, что кибербезопасность является главным приоритетом для альянса.