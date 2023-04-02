Fox: Байден так и не посетил пострадавший от выброса химикатов Огайо спустя два месяца

Американский президент Джо Байден до сих пор не посетил деревню Ист-Палестайн в штате Огайо, где в начале февраля из-за схода поезда с рельсов произошла утечка химикатов, сообщает Fox News.

«2 марта, почти через месяц после крушения поезда 3 февраля, которое спровоцировало выброс ядовитых химикатов в Огайо, Байден заявил, что когда-нибудь в будущем он отправится в Ист-Палестайн», — напоминает телеканал.

Спустя месяц рабочая поездка президента так и не состоялась, отмечается в статье.

При этом представитель Белого дома в разговоре с Fox News Digital отметил, что Байден всё же посетит пострадавший от аварии населённый пункт, однако не сейчас.

Вместо этого глава государства отправился в Роллинг-Форк в штате Миссисипи, который пострадал от разрушительного торнадо.

Напомним, в начале февраля товарный поезд, который перевозил опасные химические вещества, сошёл с рельсов в Огайо. По имеющимся данным, в пяти вагонах находился ядовитый винилхлорид. После этого в радиусе нескольких километров от ЧП эвакуировали местных жителей.

Политический обозреватель Fox News Томи Ларен заявила, что Байден сосредоточился на ситуации на Украине вместо того, чтобы предпринять действия на фоне химической аварии в штате Огайо.