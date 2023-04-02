Число жертв торнадо в нескольких штатах США достигло 26
Число жертв торнадо на юге США и на Среднем Западе достигло 26, пишет The Hill. Стихийное бедствие затронуло по меньше мере шесть штатов.
- AP
- © Adamsville Police Department
Наибольшее число погибших зафиксировано в Теннесси, там из-за непогоды погибли девять человек.
Ещё десятки числятся пострадавшими.
Только в пятницу, 31 марта, в США было зарегистрировано более 60 торнадо, говорится в статье.
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