Число жертв торнадо в нескольких штатах США достигло 26

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Число жертв торнадо на юге США и на Среднем Западе достигло 26, пишет The Hill. Стихийное бедствие затронуло по меньше мере шесть штатов.
Число жертв торнадо в нескольких штатах США достигло 26
  • AP
  • © Adamsville Police Department

Наибольшее число погибших зафиксировано в Теннесси, там из-за непогоды погибли девять человек.

Ещё десятки числятся пострадавшими.

Только в пятницу, 31 марта, в США было зарегистрировано более 60 торнадо, говорится в статье.

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