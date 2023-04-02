Число жертв торнадо в нескольких штатах США достигло 26

Число жертв торнадо на юге США и на Среднем Западе достигло 26, пишет The Hill. Стихийное бедствие затронуло по меньше мере шесть штатов.

AP

© Adamsville Police Department

Наибольшее число погибших зафиксировано в Теннесси, там из-за непогоды погибли девять человек. Ещё десятки числятся пострадавшими. Только в пятницу, 31 марта, в США было зарегистрировано более 60 торнадо, говорится в статье.