Глава торговой палаты Трабзона сообщил, что паромное сообщение с Сочи заработает с 1 мая

Глава торгово-промышленной палаты турецкого Трабзона Эркут Челеби в интервью газете Star заявил, что регулярное паромное сообщение между Трабзоном и Сочи откроется 1 мая.

Об этом пишет Aksam.

По словам Челеби, турецкая сторона 6 апреля подпишет соответствующее соглашение.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что пуск беспилотных грузоперевозок в перспективе планируется на ряде федеральных трасс, в том числе на трассе М-12 Москва — Казань.

По его словам, цель заключается в том, чтобы проанализировать данный опыт при принятии закона о беспилотниках и масштабировать его на весь костяк транспортных коридоров, в первую очередь — трассу М-12.