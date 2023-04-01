Глава торговой палаты Трабзона сообщил, что паромное сообщение с Сочи заработает с 1 мая

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Глава торгово-промышленной палаты турецкого Трабзона Эркут Челеби в интервью газете Star заявил, что регулярное паромное сообщение между Трабзоном и Сочи откроется 1 мая.
Глава торговой палаты Трабзона сообщил, что паромное сообщение с Сочи заработает с 1 мая
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Об этом пишет Aksam.

По словам Челеби, турецкая сторона 6 апреля подпишет соответствующее соглашение.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что пуск беспилотных грузоперевозок в перспективе планируется на ряде федеральных трасс, в том числе на трассе М-12 Москва — Казань.

По его словам, цель заключается в том, чтобы проанализировать данный опыт при принятии закона о беспилотниках и масштабировать его на весь костяк транспортных коридоров, в первую очередь — трассу М-12.

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