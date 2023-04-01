NYT: китайские аналитики тщательно изучают опыт России в конфликте на Украине
- AP
Корреспондент отмечает, что китайские аналитики на фоне ситуации вокруг Тайваня тщательно изучают украинский конфликт, начиная от линий снабжения и заканчивая «силой ядерной угрозы».
«Китайские военные аналитики внимательно изучили боевые действия в поисках инноваций и тактики, которые могли бы помочь в возможном столкновении из-за Тайваня», — пишет Бакли.
Ранее Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) объявил два тендера на проведение исследований коммуникационных стратегий России в контексте украинского конфликта.
Организация заинтересована в изучении того, как информация подаётся для россиян, а также для жителей стран Азии, Африки и Латинской Америки.