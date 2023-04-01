NYT: китайские аналитики тщательно изучают опыт России в конфликте на Украине

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Руководство Китая изучает конфликт на Украине и «косвенную борьбу» России с Соединёнными Штатами, черпая бесценные уроки для себя, пишет журналист The New York Times Крис Бакли.
NYT: китайские аналитики тщательно изучают опыт России в конфликте на Украине
  • AP

Корреспондент отмечает, что китайские аналитики на фоне ситуации вокруг Тайваня тщательно изучают украинский конфликт, начиная от линий снабжения и заканчивая «силой ядерной угрозы».

«Китайские военные аналитики внимательно изучили боевые действия в поисках инноваций и тактики, которые могли бы помочь в возможном столкновении из-за Тайваня», — пишет Бакли.

Ранее Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) объявил два тендера на проведение исследований коммуникационных стратегий России в контексте украинского конфликта.

Организация заинтересована в изучении того, как информация подаётся для россиян, а также для жителей стран Азии, Африки и Латинской Америки.

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