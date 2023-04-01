NYT: китайские аналитики тщательно изучают опыт России в конфликте на Украине

Руководство Китая изучает конфликт на Украине и «косвенную борьбу» России с Соединёнными Штатами, черпая бесценные уроки для себя, пишет журналист The New York Times Крис Бакли.

Корреспондент отмечает, что китайские аналитики на фоне ситуации вокруг Тайваня тщательно изучают украинский конфликт, начиная от линий снабжения и заканчивая «силой ядерной угрозы».

«Китайские военные аналитики внимательно изучили боевые действия в поисках инноваций и тактики, которые могли бы помочь в возможном столкновении из-за Тайваня», — пишет Бакли.

Ранее Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) объявил два тендера на проведение исследований коммуникационных стратегий России в контексте украинского конфликта.

Организация заинтересована в изучении того, как информация подаётся для россиян, а также для жителей стран Азии, Африки и Латинской Америки.