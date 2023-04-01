На Кубе пятеро россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом

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Пятеро россиян пострадали в результате аварии с туристическим автобусом в центральной части Кубы, двое из них в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на российского консула Нану Мгеладзе.
На Кубе пятеро россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом
  • Gettyimages.ru

«Экскурсионный автобус, в котором находились наши и французские туристы, направлялся из Тринидада в Варадеро. Из-за выехавшего навстречу большегрузного автомобиля водитель автобуса был вынужден совершить манёвр, он попал в кювет и перевернулся», — сказала дипломат.

Пятеро россиян получили ушибы, травмы разной степени тяжести, двоим была необходима операция, отметила Мгеладзе.

В январе СМИ сообщили, что на индонезийском острове Бали автомобиль с группой российских туристов упал в овраг с высоты около 25 м.

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