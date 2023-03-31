В МИД Турции вызвали посла Дании из-за акций в отношении Корана и турецкого флага

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МИД Турции вызвал посла Дании в Анкаре в связи с «нападением» на Коран и турецкий флаг.
В МИД Турции вызвали посла Дании из-за акций в отношении Корана и турецкого флага
  • Gettyimages.ru
  • © Tolga TEZCAN

«Посол Дании, вызванный в наше министерство, был проинформирован о том, что мы решительно осуждаем и протестуем против этого гнусного нападения»,  — передаёт заявление ТАСС.

Ведомство призвало власти Дании предпринять необходимые действия против виновных в данном преступлении и принять меры для предотвращения повторения подобных провокаций.

25 марта стало известно, что турецкий МИД выступил с осуждением акции с осквернением Корана, которая прошла в Дании.

Отмечается, что данная акция, проведённая в священный месяц Рамадан, показала растущий день ото дня в Европе уровень «исламофобии, дискриминации и ксенофобии».

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