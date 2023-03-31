ФСВТС назвала передачу Словакией Киеву МиГ-29 грубым нарушением международных договоров

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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) сообщила о грубом нарушении Братиславой международных договоров по реэкспорту российского оружия при поставках Киеву МиГ-29.
ФСВТС назвала передачу Словакией Киеву МиГ-29 грубым нарушением международных договоров
  • AP
  • © Petr David Josek

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«ФСВТС России заявила о грубом нарушении Словакией международных обязательств по реэкспорту вооружения российского производства, зафиксированных в статье 6 Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Словацкой Республики о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 г.», — сказано в сообщении.

Глава словацкого Министерства обороны Ярослав Надь заявил, что Словакия передала Украине часть системы противовоздушной обороны «Куб».

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