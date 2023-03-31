Председатель КНР Си Цзиньпин: никому не позволено лишать народы Азии права на лучшую жизнь

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в Пекине заявил, что никому не позволено лишать народы Азии права на лучшую жизнь. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин: никому не позволено лишать народы Азии права на лучшую жизнь
  • AP
  • © Andy Wong

По его словам, азиатскому региону необходимо решительно противостоять гегемонии и запугиванию.

«(Необходимо) решительно выступать против гегемонии... не позволяя ни одной стране лишать народы Азии права на лучшую и счастливую жизнь», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Си Цзиньпин призвал ЕС отстаивать свою стратегическую независимость.

В декабре 2022 году бывший министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что одним из ключевых достижений дипломатии Китая в 2022 году стала успешная борьба с гегемонией Соединённых Штатов и противодействие политике силового воздействия Вашингтона.

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