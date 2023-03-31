Великобритания впервые провела испытания тяжёлых сухопутных транспортных роботов

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Великобритания впервые провела испытания тяжёлых сухопутных транспортных роботов (беспилотных наземных транспортных средств — БНТС).
Великобритания впервые провела испытания тяжёлых сухопутных транспортных роботов
  • Gettyimages.ru
  • © GoodLifeStudio

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.

«Испытания тяжёлых беспилотных наземных систем… прошли впервые в истории Великобритании, тестируя их эффективность в ситуациях на поле боя», — отмечается в заявлении.

Во время двухнедельных испытаний возможности продемонстрировали изделия компаний Milrem (Эстония), Rheinmetall (ФРГ) и Elbit (Израиль).

В январе бывший гендиректор «Роскосмоса» и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что ударный вариант робота «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать украинскую технику, в том числе танки Abrams и Leopard.

Специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны России в Санкт-Петербурге предложили сухопутным войскам применять роботов-собак.

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