Минобороны Финляндии: у России нет причин для беспокойства в связи со вступлением в НАТО

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Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что вступление страны в Североатлантический альянс не вызовет беспокойства у России.
Минобороны Финляндии: у России нет причин для беспокойства в связи со вступлением в НАТО
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Я думаю, что у России нет причин для беспокойства, потому что, я хочу ещё раз подчеркнуть, решение вступить в альянс продиктовано исключительно оборонительными соображениями», — приводит его слова РИА Новости.

Кайкконен отметил, что Хельсинки хотят обеспечить собственную безопасность, мир и свободу.

Парламент Турции одобрил законопроект, ратифицирующий протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому альянсу.

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении Финляндии в альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на вступление Финляндии в альянс в течение ближайших дней.

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