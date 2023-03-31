Минобороны Финляндии: у России нет причин для беспокойства в связи со вступлением в НАТО
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«Я думаю, что у России нет причин для беспокойства, потому что, я хочу ещё раз подчеркнуть, решение вступить в альянс продиктовано исключительно оборонительными соображениями», — приводит его слова РИА Новости.
Кайкконен отметил, что Хельсинки хотят обеспечить собственную безопасность, мир и свободу.
Парламент Турции одобрил законопроект, ратифицирующий протокол о присоединении Финляндии к Североатлантическому альянсу.
Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении Финляндии в альянс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на вступление Финляндии в альянс в течение ближайших дней.