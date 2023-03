На Западе обратили внимание на успех RT en Español в TikTok

На Западе обратили внимание на успех телеканала RT en Español в TikTok. Исследование об аккаунтах российских государственных СМИ в соцсети подготовил Альянс за обеспечение демократии, который называет себя трансатлантической инициативой «для защиты от попыток подорвать демократию».

Подчёркивается, что у RT en Español больше лайков, чем у ведущих мировых испаноязычных изданий Telemundo, Univision, BBC Mundo и El País.

Также аккаунт RT набрал больше подписчиков и лайков, чем The Wall Street Journal и The New York Times.

В материале отмечают популярность и профиля главреда RT Маргариты Симоньян, видео которой «регулярно просматривают миллионы пользователей».

Также в исследовании говорится о РИА Новости: самый популярный их пост в этом году посмотрели более 5,6 млн человек. Рекордные 20 млн просмотров набрал ролик с заявлением президента России Владимира Путина в 2022 году о том, что победителей в ядерной войне не будет.