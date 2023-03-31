Россия и Индонезия подписали договор об экстрадиции

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Россия и Индонезия подписали договор об экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности.
Россия и Индонезия подписали договор об экстрадиции
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции России.

«Подписали второй договор между Российской Федерацией и Республикой Индонезией — договор о выдаче, который регулирует вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора», — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали это существенным шагом в деле борьбы с трансграничной преступностью.

Ранее представитель Торгово-промышленной палаты России в АСЕАН Виталий Стогов в интервью с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах развития торговых отношений с Индонезией на фоне переориентации внешнеэкономической деятельности России в направлении стран Востока.

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