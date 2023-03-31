Россия и Индонезия подписали договор об экстрадиции
- РИА Новости
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции России.
«Подписали второй договор между Российской Федерацией и Республикой Индонезией — договор о выдаче, который регулирует вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора», — говорится в сообщении.
В ведомстве назвали это существенным шагом в деле борьбы с трансграничной преступностью.
Ранее представитель Торгово-промышленной палаты России в АСЕАН Виталий Стогов в интервью с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах развития торговых отношений с Индонезией на фоне переориентации внешнеэкономической деятельности России в направлении стран Востока.