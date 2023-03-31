Чешский генерал Шедивы назвал полученные ВСУ танки Leopard переоценёнными

Короткая ссылка
Бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы заявил о переоценённости немецких танков Leopard, поставляемых Вооружённым силам Украины, добавив, что они не являются «чудо-оружием».

Об этом он сказал в интервью журналу Czdefence.

По утверждению Шедивы, турецкая армия использовала эти танки в Сирии против «Исламского государства»* и лишилась около десяти единиц техники всего за несколько дней операции.

В феврале в госкорпорации «Ростех» рассказали, что комплексы «Корнет», «Вихрь» и «Атака» могут эффективно поражать немецкие танки Leopard 2.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить