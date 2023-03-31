Чешский генерал Шедивы назвал полученные ВСУ танки Leopard переоценёнными

Бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы заявил о переоценённости немецких танков Leopard, поставляемых Вооружённым силам Украины, добавив, что они не являются «чудо-оружием».

Об этом он сказал в интервью журналу Czdefence.

По утверждению Шедивы, турецкая армия использовала эти танки в Сирии против «Исламского государства»* и лишилась около десяти единиц техники всего за несколько дней операции.

В феврале в госкорпорации «Ростех» рассказали, что комплексы «Корнет», «Вихрь» и «Атака» могут эффективно поражать немецкие танки Leopard 2.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.