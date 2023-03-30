Белый дом: Индия не является союзником США и никогда им не станет

Координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл заявил, что Индия не является союзником США и никогда им не станет, но страны будут тесно сотрудничать.

Соответствующее заявление он сделал, выступая в вашингтонском Центре новой американской безопасности.

«Индия — великая держава. Индия не является союзницей США и никогда ею не станет. Однако это не означает, что мы не будем близкими партнёрами и разделять подходы ко многим вещам», — цитирует его РИА Новости.

В январе заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам американского сената заявила о намерении побуждать Индию ограничить закупки российских вооружений.