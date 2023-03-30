Белый дом: Индия не является союзником США и никогда им не станет

Короткая ссылка
Координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл заявил, что Индия не является союзником США и никогда им не станет, но страны будут тесно сотрудничать.
Белый дом: Индия не является союзником США и никогда им не станет
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление он сделал, выступая в вашингтонском Центре новой американской безопасности.

«Индия — великая держава. Индия не является союзницей США и никогда ею не станет. Однако это не означает, что мы не будем близкими партнёрами и разделять подходы ко многим вещам», — цитирует его РИА Новости.

В январе заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам американского сената заявила о намерении побуждать Индию ограничить закупки российских вооружений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить