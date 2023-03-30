Захарова: Лавров в апреле будет председательствовать в открытых дебатах в Совбезе ООН

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров планирует председательствовать в ходе открытых дебатов Совбеза ООН высокого уровня в апреле.
Захарова: Лавров в апреле будет председательствовать в открытых дебатах в Совбезе ООН
  • РИА Новости

«Другим ключевым мероприятием российского председательства станут открытые дебаты высокого уровня на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН». Председательствовать на этом заседании будет министр иностранных дел России Сергей Лавров», — цитирует её РИА Новости.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш готов провести встречу с Лавровым в случае его приезда в Нью-Йорк в апреле, если такой запрос поступит от российской стороны.

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