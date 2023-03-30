Захарова: Лавров в апреле будет председательствовать в открытых дебатах в Совбезе ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров планирует председательствовать в ходе открытых дебатов Совбеза ООН высокого уровня в апреле.

«Другим ключевым мероприятием российского председательства станут открытые дебаты высокого уровня на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН». Председательствовать на этом заседании будет министр иностранных дел России Сергей Лавров», — цитирует её РИА Новости.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш готов провести встречу с Лавровым в случае его приезда в Нью-Йорк в апреле, если такой запрос поступит от российской стороны.