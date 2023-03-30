Китай и Бразилия договорились о создании офшорного клирингового центра

Центробанки Бразилии и Китая подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает создание офшорного клирингового центра.

По данным портала G1 со ссылкой на заявление бразильского регулятора, оператора такого центра в Бразилии определит Центробанк Китая. Уточняется, что такой фининструмент позволит отказаться от долларовой валюты в двусторонней торговле и сделает конвертацию юаней в реалы быстрее и менее затратной.

«Аналогичная китайская инициатива была впервые реализована в Гонконге в 2003 году и на текущий момент работает уже более чем в 25 странах», — добавили в ЦБ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеи разных стран об увеличении доли торговли в нацвалютах обусловлены действиями США.

Торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил сообщил, что власти страны также изучают возможность расчётов с Россией в нацвалютах.