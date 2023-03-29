Британский король Карл III пообещал укреплять отношения Лондона и Берлина

Британский король Карл III обещает укрепить связи Лондона и Берлина. Об этом он заявил на торжественном ужине в резиденции федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера — дворце Бельвю.

«В течение всего времени, отпущенного мне как королю, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы укрепить связи между нами», — сказал Карл III во время своего первого визита в Берлин в статусе монарха.

Как пишет РИА Новости, Карл III уже бывал в Германии около 40 раз в качестве принца.

29 марта в Германии пушечным салютом встретили короля Карла III вместе с королевой-консортом.

Первый визит король Карл III планировал совершить во Францию, однако поездка была перенесена на начало лета после череды забастовок, вызванных несогласием с проведением пенсионной реформы.