Глава МИД Ирана рассчитывает, что договор о сотрудничестве с Россией финализируют в апреле

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил надежду, что проект соглашения о стратегическом сотрудничестве Тегерана и Москвы будет финализирован в апреле.

«Я очень признателен, что проект всеобъемлющего договора о стратегическом партнёрстве между нашими странами был рассмотрен и финализирован в России. Я очень надеюсь, что в течение следующего месяца правовые департаменты министерств иностранных дел наших двух государств финализируют проект этого договора», — сказал он на переговорах с коллегой из России Сергеем Лавровым.

Абдоллахиян отметил, что Россия и Иран находятся на финальных шагах до подписания этого договора.

Иранский министр также отметил, что приветствует любые инициативы, которые будут способствовать урегулированию украинского конфликта.