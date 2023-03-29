Экс-премьер Италии Конте резко раскритиковал поставки оружия Украине

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Лидер оппозиционного «Движения 5 звезд», бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте резко раскритиковал решение Рима о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи.
Экс-премьер Италии Конте резко раскритиковал поставки оружия Украине
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Своё мнение он выразил в палате депутатов национального парламента.

«Это правительство не столько встало на сторону НАТО, сколько оказалось на лопатках перед директивами НАТО», — сказал политик.

Он также обратился к министру обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Министр Крозетто, вы хотите, чтобы мы поверили, что поставки оружия, предусмотренные этим декретом, не влияют на уровень безопасности нашей системы обороны и не требуют общего восстановления наших запасов, связанных с военными арсеналами. Вы говорили о физиологии — в этих военных поставках нет ничего физиологического», — цитирует Конте РИА Новости.

Глава Министерства обороны при этом заявил, что страна не намерена отправлять свои войска на Украину.

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