Voix du Nord: жительницу Франции арестовали за оскорбление Макрона в соцсетях
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Об этом пишет газета La Voix du Nord.
«Женщина арестована в своём доме за оскорбление Эммануэля Макрона в социальных сетях», — говорится в публикации.
Как пишет газета, её дело рассмотрят в суде 20 июня.
Уточняется, что женщина опубликовала сообщение 21 марта. В нём содержалось следующее: «Мусор будет говорить завтра в 13 часов…»
Издание отмечает, что на следующий день, 22 марта, у Макрона планировалось интервью в середине дня для двух французских телеканалов.