Voix du Nord: жительницу Франции арестовали за оскорбление Макрона в соцсетях

Короткая ссылка
Во Франции полиция арестовала женщину за то, что она написала в своих социальных сетях, что французский президент Эммануэль Макрон — «мусор».
Voix du Nord: жительницу Франции арестовали за оскорбление Макрона в соцсетях
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета La Voix du Nord.

«Женщина арестована в своём доме за оскорбление Эммануэля Макрона в социальных сетях», — говорится в публикации.

Как пишет газета, её дело рассмотрят в суде 20 июня.

Уточняется, что женщина опубликовала сообщение 21 марта. В нём содержалось следующее: «Мусор будет говорить завтра в 13 часов…»

Издание отмечает, что на следующий день, 22 марта, у Макрона планировалось интервью в середине дня для двух французских телеканалов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить