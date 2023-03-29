Voix du Nord: жительницу Франции арестовали за оскорбление Макрона в соцсетях

Во Франции полиция арестовала женщину за то, что она написала в своих социальных сетях, что французский президент Эммануэль Макрон — «мусор».

Об этом пишет газета La Voix du Nord.

«Женщина арестована в своём доме за оскорбление Эммануэля Макрона в социальных сетях», — говорится в публикации.

Как пишет газета, её дело рассмотрят в суде 20 июня.

Уточняется, что женщина опубликовала сообщение 21 марта. В нём содержалось следующее: «Мусор будет говорить завтра в 13 часов…»

Издание отмечает, что на следующий день, 22 марта, у Макрона планировалось интервью в середине дня для двух французских телеканалов.