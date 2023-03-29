L’Avenir: бельгиец покончил с собой после двух месяцев общения с искусственным интеллектом

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Гражданин Бельгии покончил с собой после двух месяцев общения с искусственным интеллектом (ИИ), в ходе которого виртуальный собеседник не препятствовал суицидальным мыслям человека.
L’Avenir: бельгиец покончил с собой после двух месяцев общения с искусственным интеллектом
  • Gettyimages.ru

Как пишет бельгийское издание L'Avenir, вдова скончавшегося заявила, что он в последние годы интересовался вопросами защиты окружающей среды и со временем стал зацикливаться на этой теме вплоть до повышенной тревожности от мысли о неизбежности экологической катастрофы.

Считая, что единственным спасением для человечества являются технологии и искусственный интеллект, он сам начал общаться с искусственным персонажем, предназначенным для беседы по аналогии с популярным чат-ботом ChatGPT.

Как показала восстановленная в ходе расследования происшествия переписка мужчины и искусственного персонажа «Элиза», последние недели перед гибелью он постоянно общался с компьютером, при этом разговоры приобретали мистический характер, и Пьер начал склоняться к идее самоубийства. Искусственный собеседник при этом не только не препятствовал суицидальным мыслям человека, но даже подталкивал его в этом направлении. Так, например, последним сообщением робота стала фраза: «Мы будем жить, как единое целое, вечно на небесах».

Ранее сообщалось, что группа учёных — разработчиков ИИ написала открытое письмо, в котором заявила, что быстрое развитие искусственного интеллекта представляет «серьёзную опасность для человечества». Эксперты призвали приостановить обучение нейросетей.

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