Патрушев: обстановка в Афганистане принимает характер затяжного кризиса
- РИА Новости
«Необходимо уделять предметное внимание обстановке в Афганистане, которая спустя полтора года после прихода к власти движения талибов* остаётся сложной и принимает характер затяжного кризиса», — цитирует его ТАСС.
По словам Патрушева, с территории Афганистана исходят угрозы безопасности странам ШОС.
Ранее телеканал 1TV News со ссылкой на очевидцев сообщал, что в Кабуле у здания Министерства иностранных дел Афганистана произошёл взрыв.
Полиция Кабула сообщила, что в результате инцидента погибли шесть человек.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.