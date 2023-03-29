Патрушев: обстановка в Афганистане принимает характер затяжного кризиса

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Обстановка в Афганистане принимает характер затяжного кризиса, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев: обстановка в Афганистане принимает характер затяжного кризиса
  • РИА Новости

«Необходимо уделять предметное внимание обстановке в Афганистане, которая спустя полтора года после прихода к власти движения талибов* остаётся сложной и принимает характер затяжного кризиса», — цитирует его ТАСС.

По словам Патрушева, с территории Афганистана исходят угрозы безопасности странам ШОС.

Ранее телеканал 1TV News со ссылкой на очевидцев сообщал, что в Кабуле у здания Министерства иностранных дел Афганистана произошёл взрыв.

Полиция Кабула сообщила, что в результате инцидента погибли шесть человек.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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