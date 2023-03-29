Москалькова допустила организацию гумкоридора между Россией и Украиной через Турцию

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не исключила, что может заработать гуманитарный коридор между Россией и Украиной через Турцию.

По её словам, вопрос создания гумкоридоров обсуждался на встрече в Анкаре.

«Я не исключаю, что такой гуманитарный коридор при необходимости может заработать... Я не исключаю, что, возможно, будут такие ситуации, когда потребуется гражданских лиц перемещать, может быть, и с помощью Турции», — цитирует Москалькову РИА Новости.

По словам российского омбудсмена, этот вопрос рассматривался при возвращении гражданских моряков России, которые ранее удерживались на территории Украины.

«Мы знаем, что Турция готова протянуть руку и участвовать в этих процессах. И может быть, на будущее это будет полезно», — добавила она.

В январе украинский уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что турецкая сторона предложила свою территорию для обменов военнопленными и гражданскими лицами между Россией и Украиной.

Ранее Москалькова заявила, что сотрудничество России и Украины на уровне омбудсменов помогло найти 22 человека, ранее считавшихся пропавшими без вести.