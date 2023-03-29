Японский премьер отверг предположение о досрочном роспуске парламента

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отверг предположение о досрочном роспуске нижней палаты парламента страны.

«В данный момент я не рассматриваю этот вариант», — приводит РИА Новости слова Кисиды на заседании одной из профильных парламентских комиссий.

Он отметил, что главной задачей является урегулирование вопросов, которые не могут быть отложены.

Ранее бюджетная комиссия верхней палаты парламента Японии одобрила проект дефицитного бюджета на следующий финансовый год с рекордными расходами 114,38 трлн иен (около $870 млрд) на фоне роста военных затрат в рамках плана правительства по укреплению оборонного потенциала.