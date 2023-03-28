Филиппины прекратили все контакты с МУС из-за расследования войны властей с наркоторговлей

Правительство Филиппин прекращает сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС) после того, как суд отказался приостановить расследование жёстких мер властей в рамках войны с наркотиками.

Об этом сообщает Inquirer со ссылкой на филиппинского президента Фердинанда Маркоса — младшего.

«Мы не можем сотрудничать с МУС, учитывая серьёзные вопросы об их юрисдикции и о том, что мы считаем вмешательством и практически покушением на суверенитет республики», — сказал он.

В марте 2018 года президент Филиппин Родриго Дутерте отозвал ратификацию Римского статута Международного уголовного суда, который занимается расследованием ранее объявленной в стране «войны с наркоторговцами».