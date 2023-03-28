В Пентагоне заявили, что Россия якобы отказалась обменяться данными по ДСНВ

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В Пентагоне заявили, что Вашингтон 27 марта запросил у Москвы обмен информацией в рамках ДСНВ, но «получил отказ».
В Пентагоне заявили, что Россия якобы отказалась обменяться данными по ДСНВ
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Только на этой неделе — это было вчера — мы вновь коммуницировали с Россией, напомнив ей о приближающемся конце месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными... в рамках договора... Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию», — сказал помощник главы Пентагона Джон Пламб. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в качестве «дипломатической контрмеры США не будут предоставлять эту информацию России».

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ.

При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из соглашения.

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