В Пентагоне заявили, что Россия якобы отказалась обменяться данными по ДСНВ
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«Только на этой неделе — это было вчера — мы вновь коммуницировали с Россией, напомнив ей о приближающемся конце месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными... в рамках договора... Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию», — сказал помощник главы Пентагона Джон Пламб. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, в качестве «дипломатической контрмеры США не будут предоставлять эту информацию России».
21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ.
При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из соглашения.