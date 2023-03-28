В Мексике почти 40 человек погибли из-за пожара в миграционном центре

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По меньшей мере 39 человек погибли в результате пожара в центре Национального института миграции в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес, недалеко от границы с США. По сообщению Sky News, ещё 29 человек были доставлены в местные больницы.
В Мексике почти 40 человек погибли из-за пожара в миграционном центре
  • © AP Photo

Отмечается, что прибывшие на место происшествия пожарные и солдаты помогли раненым добраться до безопасного места. Причина возгорания не уточняется.

Вместе с этим президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор во время пресс-конференции заявил, что мигранты сами устроили пожар.

«Это связано с протестом, который они начали… У входа в убежище они подожгли матрасы, не подозревая, что это может вызвать такую трагедию», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы государства, задержанные протестовали таким образом против депортации в страны происхождения.

В январе президент США Джо Байден впервые с начала правления посетил южную границу страны, чтобы оценить масштабы миграционного кризиса.

Тогда глава государства посетил приграничный город Эль-Пасо, где его встретил губернатор Техаса, республиканец Грег Эбботт, который является одним из главных критиков миграционной политики администрации, управляемой демократами.

Через Эль-Пасо в США пытаются проникнуть большое количество нелегальных мигрантов, многие из них живут в палаточных лагерях в центре города.

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