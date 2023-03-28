Антимонопольный регулятор ФРГ начал проверку Microsoft

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Германское федеральное ведомство по делам картелей начало проверку американской корпорации Microsoft.
Антимонопольный регулятор ФРГ начал проверку Microsoft
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регулятора, американскую корпорацию проверяют на предмет влияния на рыночную конкуренцию.

«28 марта 2023 года федеральное ведомство по делам картелей завело дело против Microsoft, чтобы выяснить, имеет ли компания выдающееся значение для конкуренции, охватывающее все рынки», — заявило ведомство.

Если корпорацию уличат в антиконкурентных практиках — данное дело будет решаться уже на уровне Европейской комиссии.

В январе сообщалось, что ЕС готовит антимонопольное расследование против Microsoft.

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