Депутат Кочиш: финны опасаются, что США будут использовать их после вступления в НАТО
«На выходных я получил много электронных писем из Финляндии, в которых многие политики и граждане выражают озабоченность по поводу вступления их страны в НАТО», — приводит РИА Новости слова Кочиша в соцсетях.
Он отметил, что согласно опасениям финских граждан, Финляндия не сможет остаться нейтральной страной и граница страны с Россией может стать очагом конфликтов.
Также жители Финляндии выразили обеспокоенность тем, что США будут эксплуатировать финскую армию для отстаивания своих интересов.
Ранее финский президент Саули Ниинистё подписал законы о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.