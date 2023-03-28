Депутат Кочиш: финны опасаются, что США будут использовать их после вступления в НАТО

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Граждане Финляндии опасаются, что их страна перестанет быть нейтральной после вступления в НАТО, так как США будут использовать её для отстаивания своих интересов, заявил глава правящей фракции парламента Венгрии Фидес Мате Кочиш.

«На выходных я получил много электронных писем из Финляндии, в которых многие политики и граждане выражают озабоченность по поводу вступления их страны в НАТО», — приводит РИА Новости слова Кочиша в соцсетях.

Он отметил, что согласно опасениям финских граждан, Финляндия не сможет остаться нейтральной страной и граница страны с Россией может стать очагом конфликтов.

Также жители Финляндии выразили обеспокоенность тем, что США будут эксплуатировать финскую армию для отстаивания своих интересов.

Ранее финский президент Саули Ниинистё подписал законы о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

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