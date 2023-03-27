Генеральный консул Британии в Екатеринбурге покидает пост

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Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл уходит со своей должности после четырёх лет работы.
Генеральный консул Британии в Екатеринбурге покидает пост
  • Gettyimages.ru
  • © Ramberg

«После четырёх очень успешных лет руководства работой генерального консульства Британии в Екатеринбурге господин Дьюэлл переходит на другую дипломатическую должность в соответствии с обычной практикой», — сообщили ТАСС в диппредставительстве.

О назначении нового генконсула Британии будет объявлено в установленном порядке.

Агентство отмечает, что Дьюэлл стал генконсулом в феврале 2019 года. Само британское Генконсульство в Екатеринбурге работает с 19 сентября 1997 года.

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