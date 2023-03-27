ТАСС: МИД Турции вызвал посла Франции из-за награждения курдских ополченцев в Париже

Турецкий МИД вызвал посла Франции Эрве Магро после того, как во французском сенате прошло награждение членов курдских формирований из Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Турции.

«Послу было передано, что Турция не принимает и решительно осуждает награждение в сенате Франции членов СНС (сирийские курдские формирования «Силы народной обороны». — RT), сирийского ответвления террористической организации «Рабочая партия Курдистана». До сведения посла была доведена сепаратистская и дестабилизирующая деятельность [указанных элементов] в отношении нашей страны и сирийцев», — сказали агентству.

В декабре министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя беспорядки в Париже, устроенные курдами, заявил, что «змея, вскормленная французами, начала жалить их самих».

Также в январе турецкие власти отменили визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлена в Турцию из-за акции запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Стокгольме.