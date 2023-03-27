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В ФРГ заявили о запуске платформы для восстановления Украины

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Власти Германии объявили о запуске новой платформы, которая призвана объединить желающих принять участие в восстановлении Украины.
В ФРГ заявили о запуске платформы для восстановления Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Pilipey

Об этом говорится на сайте Министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

«Восстановление Украины уже начинается, даже если, к сожалению, конца войны ещё не видно... Это будет гигантская задача, которую правительства не смогут выполнить в одиночку», — отметила министр экономического развития Свенья Шульце.

Ранее Bloomberg со ссылкой на обновлённый расчёт Всемирного банка совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины сообщило, что Киеву потребуется не менее $411 млрд на восстановление.

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