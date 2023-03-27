Экоактивисты пытаются сорвать европейскую газовую конференцию в Вене
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас в центре Вены проходит несколько демонстраций против конференции, протестующие требуют прекратить принятие решений, «губительных для климата». Несколько десятков человек заблокировала одну из улиц в центре столицы Австрии и устроили сидячую демонстрацию.
Одни кричат: «Вы всего лишь проплаченные государством хулиганы». Другие активисты в разноцветных париках привлекают к себе внимание, неся отрезки большой трубы в руках.