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Экоактивисты пытаются сорвать европейскую газовую конференцию в Вене

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Экоактивисты пытаются сорвать проведение европейской газовой конференции в Вене, которая запланирована на 27—29 марта.
Экоактивисты пытаются сорвать европейскую газовую конференцию в Вене
  • AFP
  • © JOE KLAMAR

Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас в центре Вены проходит несколько демонстраций против конференции, протестующие требуют прекратить принятие решений, «губительных для климата». Несколько десятков человек заблокировала одну из улиц в центре столицы Австрии и устроили сидячую демонстрацию.

Одни кричат: «Вы всего лишь проплаченные государством хулиганы». Другие активисты в разноцветных париках привлекают к себе внимание, неся отрезки большой трубы в руках.

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