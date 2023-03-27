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Секретарь Совбеза Патрушев назвал США главным диктатором мира

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Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал США главным диктатором мира.
Секретарь Совбеза Патрушев назвал США главным диктатором мира
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал США и их западных партнёров за отсутствие уважения к принципу равноправия.

Он также заявил, что между Россией и Западом ведётся почти настоящая война.

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