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Постпред Ульянов: Киев не может подтвердить, что не станет обстреливать Запорожскую АЭС

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Украинская сторона не готова подтвердить, что не станет открывать огонь по Запорожской АЭС, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«От Киева требуется всего лишь подтвердить, что он не будет подвергать АЭС обстрелам, которые он совершал много раз в прошлом. По состоянию на сегодняшний день подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, представители Киева пытаются перевести диалог в другую плоскость, рассуждая о «демилитаризации» или «деоккупации».

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация больше не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что визит Гросси на Запорожскую АЭС и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта.

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