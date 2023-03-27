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Ульянов заявил, что реализация инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС зависит от Киева

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Реализация инициативы МАГАТЭ о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС зависит от Киева, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Ну, еще и от американцев, которым давно пора посоветовать своим друзьям в Киеве проявить более ответственный подход», — добавил он.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Ульянова, не факт, что при этом в Вашингтоне будут оказывать влияние на ситуацию, так как США очень тщательно подстраиваются под позицию Украины.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа ранее заявил, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта.

РАнее Гросси заявил, что организация больше не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

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