NYT: часть исходного кода Twitter несколько месяцев была в открытом доступе
По данным The New York Times, соответствующая информация была доступна на онлайн-площадке для разработчиков программного обеспечения GitHub. Утечку компания устранила только 24 марта.
Twitter запросил у платформы данные о пользователе, который поделился частью исходного кода, а также информацию о тех, кто его скачивал.
В компании предположили, что за утечкой мог стоять сотрудник, который покинул Twitter в прошлом году.
В январе «Яндекс» начал внутреннее расследование в связи с попаданием в открытый доступ исходных кодов сервисов компании.