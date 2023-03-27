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NYT: часть исходного кода Twitter несколько месяцев была в открытом доступе

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Часть исходного кода соцсети Twitter была в общем доступе в интернете на протяжении нескольких месяцев.

По данным The New York Times, соответствующая информация была доступна на онлайн-площадке для разработчиков программного обеспечения GitHub. Утечку компания устранила только 24 марта.

Twitter запросил у платформы данные о пользователе, который поделился частью исходного кода, а также информацию о тех, кто его скачивал.

В компании предположили, что за утечкой мог стоять сотрудник, который покинул Twitter в прошлом году.

В январе «Яндекс» начал внутреннее расследование в связи с попаданием в открытый доступ исходных кодов сервисов компании.

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