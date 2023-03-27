Постпред Ульянов назвал сомнительной вероятность санкций ЕС против «Росатома»
«В целом вероятность таких санкций представляется довольно сомнительной, поскольку они больно ударили бы по нескольким странам — членам Евросоюза, прежде всего по Венгрии, Болгарии и Франции», — сказал он в интервью газете «Известия».
Ранее Великобритания расширила санкции против России — рестрикции были введены против россиян, связанных, по мнению Лондона, с российскими компаниями «Росатом» и «Ростех».
Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв заявил, что «Росатом» готов к усилению западного давления на свои зарубежные проекты.