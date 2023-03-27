Постпред Ульянов назвал сомнительной вероятность санкций ЕС против «Росатома»

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал сомнительной перспективу введения санкций ЕС против госкорпорации «Росатом», так как ограничения навредят европейским странам.

«В целом вероятность таких санкций представляется довольно сомнительной, поскольку они больно ударили бы по нескольким странам — членам Евросоюза, прежде всего по Венгрии, Болгарии и Франции», — сказал он в интервью газете «Известия».

Ранее Великобритания расширила санкции против России — рестрикции были введены против россиян, связанных, по мнению Лондона, с российскими компаниями «Росатом» и «Ростех».

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв заявил, что «Росатом» готов к усилению западного давления на свои зарубежные проекты.