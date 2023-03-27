В Белом доме выразили обеспокоенность ситуацией в Израиле

США обеспокоены ситуацией в Израиле на фоне отставки главы Минобороны страны Йоава Галанта, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

«Мы глубоко обеспокоены происходящими событиями в Израиле, в том числе возможным воздействием на боеготовность из-за министра Галланта», — приводит его слова Axios.

Собеседник агентства отметил, что в Вашингтоне видят необходимость в скорейшем поиске компромисса.

Ранее организаторы движения против судебной реформы в Израиле анонсировали неделю широкомасштабных протестов по всей стране.

Также сообщалось, что тысячи протестующих против судебной реформы прорвали полицейский кордон возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

Израильская полиция применила водомёты, чтобы оттеснить прорвавшихся к зданию манифестантов.