Семь университетов Израиля объявили о забастовке

Руководство семи исследовательских университетов Израиля сообщило о намерении прекратить занятия с 27 марта на фоне решения израильского премьера Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта.

«Мы, руководители исследовательских университетов... с утра прекратим обучение во всех исследовательских университетах Израиля на фоне продолжения законодательного процесса, который подрывает основы израильской демократии», — приводит заявление руководителей вузов портал Israel Hayom.

Ранее организаторы движения против судебной реформы в Израиле анонсировали неделю широкомасштабных протестов по всей стране.

Также сообщалось, что тысячи протестующих против судебной реформы прорвали полицейский кордон возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

Израильская полиция применила водомёты, чтобы оттеснить прорвавшихся к зданию манифестантов.