Семь университетов Израиля объявили о забастовке
«Мы, руководители исследовательских университетов... с утра прекратим обучение во всех исследовательских университетах Израиля на фоне продолжения законодательного процесса, который подрывает основы израильской демократии», — приводит заявление руководителей вузов портал Israel Hayom.
Ранее организаторы движения против судебной реформы в Израиле анонсировали неделю широкомасштабных протестов по всей стране.
Также сообщалось, что тысячи протестующих против судебной реформы прорвали полицейский кордон возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.
Израильская полиция применила водомёты, чтобы оттеснить прорвавшихся к зданию манифестантов.