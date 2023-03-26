Террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористических группировок совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

Как сообщает РИА Новости, об этом на брифинге заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористических группировок «Джабхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»**: в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Идлиб — два обстрела», — сказал он.

Вместе с этим Гуринов добавил, что в результате миномётного обстрела по позициям правительственных сил, расположенным в районе населённого пункта Кафер-Батих провинции Идлиб, погиб один сирийский военнослужащий.

В феврале сообщалось, что военнослужащие сирийской армии отразили нападение террористов из группировки «Джабхат ан-Нусра».

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.