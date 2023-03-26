Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи из-за торнадо.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Ранним воскресным утром президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям... местных властей по ликвидации последствий на территориях, пострадавших от... торнадо в период с 24 по 25 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Предполагается, что в связи с данным решением помощь властям Миссисипи будет оказана со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Ранее сообщалось, что число жертв торнадо, обрушившегося на штат Миссисипи, возросло до 23 человек.

Как заявил губернатор штата Тейт Ривз, активизирована медицинская поддержка и привлечено больше машин скорой помощи и других средств экстренной помощи для пострадавших.