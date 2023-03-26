В Сербии 22 апреля пройдёт крупная выставка вооружений армии страны

Сербский президент Александр Вучич анонсировал крупную выставку вооружений, которыми располагает армия Сербии. Мероприятие пройдёт 22 апреля. На выставке покажут в том числе боевую авиацию и системы ПВО из Китая.

«Армия Сербии 22 апреля на военном аэродроме Батайница покажет буквально всё, чем располагаем. Будет свыше 1,5 тысячи единиц вооружений, не считая личного оружия. Всё сможете увидеть, наши гаубицы «Нора (Б-52)», беспилотники CH-92A и CH-95, всё, что у нас есть, от БПЛА до самолетов, вертолетов, ЗРК FK-3 — это мощное оружие, которое мы заказали и получили из КНР для ПВО», — сказал он в эфире TV Pink, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Вучич заявил, что сербские власти и компании страны не осуществляли поставку вооружения Украине или России, однако произведённые боеприпасы часто оказываются в зонах конфликтов, несмотря на запреты Белграда.

Сербский министр труда и соцзащиты по делам ветеранов Никола Селакович подчеркнул, что Сербия чётко придерживается позиции военного нейтралитета в любом конфликте.