ВСС: Папа Римский считает лучшим выходом для Запада скорейшее начало переговоров
Он отметил, что по мнению понтифика, альтернативы переговорам нет, они начнутся рано или поздно, но после ещё большего числа смертей и разрушений.
«Поэтому, чем раньше начать переговоры, тем лучше для всех сторон конфликта», — цитирует РИА Новости Севастьянова, который ведёт переписку с Папой.
Папа Римский Франциск ранее заявил, что открыт для встреч с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.