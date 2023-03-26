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ВСС: Папа Римский считает лучшим выходом для Запада скорейшее начало переговоров

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Папа Римский Франциск считает, что Россия и Запад должны как можно скорее начать переговоры по украинскому конфликту, заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

Он отметил, что по мнению понтифика, альтернативы переговорам нет, они начнутся рано или поздно, но после ещё большего числа смертей и разрушений.

«Поэтому, чем раньше начать переговоры, тем лучше для всех сторон конфликта», — цитирует РИА Новости Севастьянова, который ведёт переписку с Папой.

Папа Римский Франциск ранее заявил, что открыт для встреч с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.

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