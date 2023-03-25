Байден пообещал помочь пострадавшему от шторма штату Миссисипи

Президент США Джо Байден пообещал оказать поддержку пострадавшему от шторма штату Миссисипи.

«Кадры из Миссисипи разбивают сердце. Мы ещё оцениваем ущерб, но уже известно, что многие американцы не только горюют о своих друзьях и семьях, но и потеряли дома и бизнес», — говорится в заявлении главы государства.

Американский лидер отметил, что связывался с местными властями, чтобы обсудить последствия торнадо, и пообещал оказать федеральную поддержку.

Ранее сообщалось, что число жертв торнадо, обрушившегося на штат Миссисипи, возросло до 23 человек.

Как заявил губернатор штата Тейт Ривз, активизирована медицинская поддержка и привлечено больше машин скорой помощи и других средств экстренной помощи для пострадавших.