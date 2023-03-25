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Байден пообещал помочь пострадавшему от шторма штату Миссисипи

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Президент США Джо Байден пообещал оказать поддержку пострадавшему от шторма штату Миссисипи.
Байден пообещал помочь пострадавшему от шторма штату Миссисипи
  • AP

«Кадры из Миссисипи разбивают сердце. Мы ещё оцениваем ущерб, но уже известно, что многие американцы не только горюют о своих друзьях и семьях, но и потеряли дома и бизнес», — говорится в заявлении главы государства.

Американский лидер отметил, что связывался с местными властями, чтобы обсудить последствия торнадо, и пообещал оказать федеральную поддержку.

Ранее сообщалось, что число жертв торнадо, обрушившегося на штат Миссисипи, возросло до 23 человек.

Как заявил губернатор штата Тейт Ривз, активизирована медицинская поддержка и привлечено больше машин скорой помощи и других средств экстренной помощи для пострадавших.

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