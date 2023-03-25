TOLO: три человека погибли и семь пострадали в результате наводнений в Афганистане

По меньшей мере три человека погибли и ещё семеро пострадали из-за наводнений в Афганистане.

Об этом информирует TOLOnews со ссылкой на данные Министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства, частично или полностью разрушено более 750 домов.

Ранее издание News со ссылкой на данные управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Хайбер-Пахтунхва сообщило, что по меньшей мере девять человек погибли в Пакистане из-за землетрясения, зафиксированного в Афганистане.

Ещё два человека погибли в восточной афганской провинции Лагман.