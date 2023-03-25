Kyodo: послу КНР в Японии отказали во встрече с Кисидой перед отъездом на родину
Отмечается, что японская сторона отказала послу КНР во встрече с Кисидой сославшись на несовпадение графиков.
Собеседники агентства допустили, что Токио принял зеркальные меры после того, как бывший посол Японии в Китае Ютака Ёкои не смог провести «прощальную встречу» с главой КНР Си Цзиньпином.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил надежду, что поездка Кисиды в Киев не приведёт к эскалации украинского конфликта.