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Kyodo: послу КНР в Японии отказали во встрече с Кисидой перед отъездом на родину

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Премьер-министр Японии отказал во встрече бывшему послу Китая в стране Кун Сюанью перед его возвращением в КНР, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что японская сторона отказала послу КНР во встрече с Кисидой сославшись на несовпадение графиков.

Собеседники агентства допустили, что Токио принял зеркальные меры после того, как бывший посол Японии в Китае Ютака Ёкои не смог провести «прощальную встречу» с главой КНР Си Цзиньпином.

Ранее  официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил надежду, что поездка Кисиды в Киев не приведёт к эскалации украинского конфликта.

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