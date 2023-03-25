Sudan Times: в Судане четыре человека погибли в ходе столкновений
«В четверг четыре человека погибли, десятки получили ранения в Западном Дарфуре в результате кровавых столкновений», — говорится в сообщении.
По данным издания, глава города Эль-Генейна (столицы штата) сообщил, что на данный момент силовые службы установили контроль на территориях, охваченных столкновениями.
Как отмечает РИА Новости, в регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивают вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками