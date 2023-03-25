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Sudan Times: в Судане четыре человека погибли в ходе столкновений

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Четыре человека погибли и десятки пострадали в ходе столкновений в штате Западный Дарфур на западе Судана, сообщает газета Sudan Times со ссылкой на местных чиновников.

«В четверг четыре человека погибли, десятки получили ранения в Западном Дарфуре в результате кровавых столкновений», — говорится в сообщении.

По данным издания, глава города Эль-Генейна (столицы штата) сообщил, что на данный момент силовые службы установили контроль на территориях, охваченных столкновениями.

Как отмечает РИА Новости, в регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года вспыхивают вооруженные столкновения между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками

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