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ABC: два человека погибли при пожаре на шоколадной фабрике в Пенсильвании

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По меньшей мере два человека погибли в результате пожара на шоколадной фабрике компании RM Palmer в американском штате Пенсильвания, сообщает местное отделение телеканала ABC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что семь человек числятся пропавшими без вести.

Также сообщается, что по меньшей мере шесть человек госпитализированы.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл на шоколадной фабрике компании RM Palmer в американском штате Пенсильвания.

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